Gobierno asegura que movilización de médicos es dirigido por políticos neoliberales

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló el sábado que la movilización de los médicos que rechazan el artículo 205 del Código Penal es apropiada por políticos de la derecha tradicional que pretenden desestabilizar el país.

En una conferencia de prensa en Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, la autoridad identificó a varios políticos de oposición que se adhirieron gradualmente a la movilización de los galenos, que en las últimas semanas generó violencia.

“Lo que queremos significar es que esta violencia que está siendo promovida por agitadores, por grupos de choque, dirigidos por políticos neoliberales y por políticos de oposición, está desnaturalizando la movilización de los médicos, la está convirtiendo en una movilización política y esto es preocupante”, dijo.

Detalló que, entre los políticos opositores infiltrados, están Edgar Mora, un activista de Unidad Nacional; Alejandro Pinto Mamani, miembro de Sol.Bo; y José Quispe, un funcionario de la Gobernación de La Paz que es administrada por el Movimiento Tercer Sistema que lidera Félix Patzi.

También mencionó a José Luis Álvarez, dirigente de una supuesta unidad de entidades de defensa de intereses populares vinculada al trotskismo; Oscar Heredia, ex candidato por el Partido Demócrata Cristiano y persona vinculada a Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Además, identificó a Jaime Solares, convertido en activista de los médicos, Julio Alvarado, candidato a diputado vinculada a Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Diego Ayo, ex sub secretario del gobierno de Jorge ‘Tuto’ Quiroga; y el abogado Eduardo León, conocido por el montaje del caso Zapata, Eduardo León, entre otros, y Carlos Alarcón, ex viceministro de Carlos Mesa.

“El señor Félix Patzi convocando a sumarse a la lucha de los médicos, un político cuyos activistas y funcionarios envía a la movilización y públicamente convoca a sumarse a respaldar a la movilización de los médicos”, acotó mientras mostraba una fotografía.

Asimismo, reiteró la predisposición del Gobierno para retomar la mesa del diálogo para atender las demandas del sector médico, siempre que se suspendan las medidas de presión, que la fecha afectaron a miles de pacientes en el país.

Los médicos del país acatan un paro indefinido desde el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal, que supuestamente criminaliza la profesión, y al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto.

LA PAZ/ABI

GMR