Gobierno y médicos llegan a un preacuerdo

El Gobierno y médicos firmaron el martes un preacuerdo de seis puntos, que deja en suspenso la aplicación del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal hasta implantar una serie de medidas, y compromete la abrogación de los decreto 3091, 3092 y 3385, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.“

“El preacuerdo será consultado a sus bases para ser aprobado y una vez firmar documento final y termine el paro médico”, dijo Romero a los periodistas después de 12 horas de negociación.

El preacuerdo será puesto en consulta de las bases movilizadas, que serán las que definan si el paro que lleva ya más de 30 días se levanta o no, aclaró el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.

“Nos estamos trasladando a nuestros distritos para consultar a nuestras bases sobre este preacuerdo y ellas definirán sobre si aprueban este documento”, dijo Cruz al abandonar el lugar de la negociación.

Los médicos aceptaron la convocatoria al Encuentro por la Salud y la Vida, con la condición de que la metodología del evento sea consensuada con ellos.

El preacuerdo contiene varios puntos, entre ellos la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, y la no aplicación del artículo 205 mientras no se elabore una Ley General de Salud, y mientras no se implemente el Instituto, con un plazo máximo hasta junio de 2019.

COCHABAMBA /Fides con datos de Btv