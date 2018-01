Preacuerdo entre el Gobierno y los médicos

Esta es el preacuerdo firmado entre el ministro de Gobierno y la representación del Colegio Médico de Bolivia la mañana de este martes en la ciudad de Cochabamba:

En fechas 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, se instaló y desarrolló la reunión entre los representantes del Colegio Médico de Bolivia, Colegios Médicos Departamentales, Consejo Nacional de Salud, CEUB, CUB, FESIMRAS, FESIRMES, SIMRA y los representantes del Gobierno Nacional, Carlos Romero, Ministro de Gobierno, Hugo Siles, viceministro de Autonomías, y José Gonzáles, presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Luego dela intervención de los representantes, las partes establecen lo siguiente:

1.- En el marco de la convocatoria realizada por el Presidente Evo Morales Ayma a un Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, se acoge la iniciativa de construir participativamente el nuevo sistema de salud y la Ley General de Salud, sobre la base de los principios constitucionales y las propuestas realizadas en gestiones anteriores respetando la seguridad social a corto plazo como establece el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Para lo que se establecerá una convocatoria y metodología consensuada.

2.- El Colegio Médico de Bolivia con las Sociedades Científicas y los Colegios de Profesionales en Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, fijarán los aranceles y costos del sistema privado de salud de conformidad la Ley Nº 3131 y su Decreto Reglamentario.

3.- Conformar una comisión técnica entre el Gobierno Nacional, el Colegio Médico de Bolivia y Colegios de Profesionales en Salud para trabajar en la implementación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje como instancia prejudicial obligatoria en el marco de la Ley Nº 3131, su Decreto Reglamentario y otras normas conexas.

4.- Se abrogarán los Decretos Supremos Nº 3092, Nº 3091 y Nº 3385 y se consensuará en comisión una nueva normativa para definir la instancia de Fiscalización y Regulación de la Seguridad Social de corto plazo sobre la base del Acta de Entendimiento de fecha 12 de diciembre de 2017 suscrita por la Presidenta de la Cámara de Diputados, Dra. Gabriela Montaño y Ministra de Salud, Dra. Ariana Campero. Con relación a la fiscalización del sector público y privado, deberá ser reorganizada, optimizada evitando la burocratización, fragmentación y duplicidad de entes fiscalizadores entre subsectores de salud, que podrá ser desarrollada en la Ley General de Salud.

5.- Se aprobará una ley corta conteniendo los siguientes tópicos: la convocatoria al Encuentro Nacional por la Salud y la Vida anunciado por el presidente Evo Morales con el mandato de definir conjuntamente la metodología, el mandato de constituir e implementar el Instituto de Conciliación y Arbitraje como instancia prejudicial; el mandato legal de establecer las auditorías médicas previas como dispositivo de peritaje científico técnico; y el mandato de formular y consensuar la Ley General de Salud hasta junio de 2019.

Respecto al artículo 205 del Código del Sistema Penal, no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje para lo cual ese acuerdo el plazo máximo hasta junio del 2019.

El Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo se comprometen a analizar y realizar las revisiones pertinentes de los artículos 293 y 294 con la participación del sector salud y otros que pudieran sentirse afectados, quedando por tanto en suspenso o en cesación hasta su finalización satisfactoria y la aplicación de sus conclusiones en el ámbito correspondiente.

Habiendo suscrito el presente preacuerdo, el Colegio Médico de Bolivia, los Colegios Médicos Departamentales, Colegios de Profesionales de Salud, Federación de Sindicatos de Profesionales y Trabajadores de Salud Pública y el Sistema de la Universidad Boliviana, previa consulta a las bases, se determinará el levantamiento de las medidas de presión, quedando pendiente el tratamiento de las sanciones establecidas durante las movilizaciones.

COCHABAMBA/Fides