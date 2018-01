Brote de conjuntivitis, los casos llegan a 100 en el Trópico de Cochabamba

El Trópico de Cochabamba reportó un brote de conjuntivitis desde noviembre del pasado año hasta la fecha y son 100 los casos reportados, según informó el responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.

“Con respecto a la conjuntivitis, de acuerdo a la red indígena se presentaron más de 100 casos en este periodo, de noviembre hasta la fecha, pero es una enfermedad que se produce en área Tropical”, indicó según un reporte de radio Fides Cochabamba.

La inflamación en el ojo se da por infecciones provocadas por bacterias, polen, entre otros. Si bien la conjuntivitis, que es producida por dos virus, no ocasiona muchas complicaciones sí puede hacerlo si no se lo trata adecuadamente.

“Estamos viendo que la gente utiliza medicamentos que no debería usar, porque son virus, no hay un tratamiento específico y la enfermedad remites siete días sin tratamiento, es acudir a un establecimiento de salud para que le brinden información”, sostuvo.

El funcionario recomendó lavarse las manos y no compartir toallas o almohadas con personas infectadas. “Utilizar paños de aguas fría, no manipular los ojos con las manos, no estornudar cuando se encuentra rodeado de personas, el lavado de manos es muy importante porque se transmite a través de las manos”, indicó.

