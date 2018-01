Fuego y furia en la Casa Blanca

Michael Wolff, autor de “Fire and Fury”, echó más leña al fuego este viernes a su pelea con la Casa Blanca al subrayar en una entrevista que “el cien por ciento de las personas que” rodean al presidente Donald Trump “dicen que es un cretino, un idiota”.

“El cien por ciento de las personas que lo rodean (al presidente Donald Trump, NDR), su yerno Jared Kushner, Ivanka, ponen en discusión su capacidad de gobernar”, dijo Wolff en una entrevista con el programa “Today Show” de la cadena NBC News.

“Todos lo describieron del mismo modo, dicen que es como un niño. Quieren decir que necesita gratificación inmediata. Todo gira en torno a él”, agregó el autor de un libro que ha generado gran escándalo político al revelar entretelones de la Casa Blanca.

“Dicen que es un cretino, un idiota”, subrayó Wolff, quien aprovechó para agradecer a Trump por impulsar las ventas de su libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump por dentro).

“A quién envío la caja de bombones?”, preguntó sarcásticamente Wolff en declaraciones a “Today Show”.

“Fire and Fury”, que retrata a Trump como un hombre infantil e indisciplinado que no quería ganar las elecciones, ha provocado la furia del presidente y su entorno contra su ex colaborador Steve Bannon, quien hizo extensas declaraciones al autor en las que habló despectivamente sobre el magnate y su familia.

Trump dijo que el libro estaba repleto de “mentiras, tergiversaciones y fuentes inexistentes”. También halló un nuevo mote para Bannon: “Sloppy Steve”, o “Steve el Torpe”.

Wolff, periodista de 64 años, dijo que volvió a hablar con Trump después de su asunción y que se sentía “cómodo” con lo escrito.

El abogado de Trump reclamó a la casa editorial que detenga la venta del libro o la publicación de adelantos. Pero el libro saltó rápidamente al tope de la lista de “best sellers” de Amazon, y la editorial decidió ponerlo a la venta este viernes, cuatro días antes de lo previsto.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, criticó hoy a Bannon, de quien dijo que “pasó mucho más tiempo con los reporteros que con el presidente”.

Wolff pasó 18 meses rondando el entorno político de Donald Trump, desde la campaña hasta la Casa Blanca, y entrevistó a “más de 200 personas”, incluyendo al propio presidente y varios

El reportero estadounidense logró entrevistar a Trump en junio de 2016 y luego de su triunfo electoral pidió tener acceso a la Casa Blanca, donde se convirtió en lo que denominó “una mosca en la pared”, un testigo privilegiado.

