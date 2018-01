Colegio Médico determina levantar el paro y aceptan acuerdo

El Colegio Médico de Bolivia determinó el lunes en la noche levantar el paro después de 46 días y firmar el acuerdo negociado con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el presidente del ente profesional Aníbal Cruz.

“Hemos determinado levantar el paro a partir de las cero horas del martes 9 de enero. Agradecemos al pueblo por el apoyo durante los días de movilización”, dijo Cruz en conferencia de prensa.

Adelantó que el acuerdo final será firmado con el Ministro de Gobierno y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales en la noche del lunes.

“Hemos decidido los profesionales de Bolivia y del Consejo Nacional de Salud firmar este acuerdo y entregarlo en este momento a la Cámara de Senadores y al Ministerio de Gobierno para que en un tiempo establecido se haga una agenda y podamos responder a este sacrificio del pueblo de Bolivia”, sostuvo el galeno.

Nosotros no claudicaremos en la defensa de la salud, vamos a volver a trabajar con esa vocación de servicio (…), no más hospitales que no tengan el equipamiento suficiente, no más hospitales sin el personal suficiente, vamos a trabajar en aquello, ese es nuestro compromiso”, puntualizó Cruz.

Los puntos del acuerdo son:

– La abrogación de los decretos supremos 3385, 3091, 3092 que crea la Autoridad de Salud

– La creación de una Ley General de Salud

– La creación del Instituto de Conciliación y Arbitraje

– La derogatoria del artículo 205 del Código del Sistema Penal

– Mejorar los sistemas de salud pública, en el marco de una Ley General de Salud, para una salud gratuita

Sobre las sanciones y procesos administrativos, que los galenos pedían una adenda al acuerdo para evitar persecución y castigos a los movilizados, el ministro de Gobierno Carlos Romero aseguró que no hay persecución a ningún médico y que las sanciones administrativas deben seguir su tratamiento en las entidades sectoriales que correspondan.

LA PAZ/Fides