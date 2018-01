Colegio Médico cruceño decide mantener el paro hasta la abrogación del Código Penal

El Colegio Médico de Santa Cruz determinó, en una asamblea la noche del martes, continuar con el paro indefinido y radicalizar sus medidas hasta lograr la abrogación del Código del Sistema Penal, también convocó a su dirigencia nacional a retomar las movilizaciones.

“Mantener el paro general indefinido y la radicalización de las medidas de presión hasta lograr la abrogación de todo el Código Penal”, indica la primera determinación del sector.

Los galenos cruceños también piden que “cualquier acuerdo que se realice con el Gobierno debe incluir de manera categórica el no descuento a los profesiones de la salud, la no persecución a los dirigentes, la no instauración de ningún proceso contra los dirigentes, la reincorporación de los profesionales despedidos a su fuente laboral durante el conflicto contra el Código Penal y la apertura de las farmacias clausuradas”.

También decidieron fortalecer el comité interinstitucional incorporando a todas las instituciones de la región para lograr apoyo ciudadano.

Por otro lado convocaron a toda la dirigencia nacional del sector salud para que retome las movilizaciones y medidas de presión con todas las instituciones sociales del país hasta lograr la abrogación del código cuestionado.

En la asamblea se decidió activar las brigadas médicas solidarias “con el apoyo de todos los profesionales de la salud e instituciones, organizaciones sociales y población en general para la atención gratuita”.

De hecho, el sector se prepara para un apoyo total al paro cívico de 24 horas del próximo viernes.

LA PAZ/Fides

GMR