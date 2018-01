Colegio Médico de Bolivia advierte con retomar el paro indefinido por declaración de Campero

El Colegio Médico de Bolivia (CMB) amenazó hoy mediante una carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con retomar la huelga general indefinida por el incumplimiento a los acuerdos alcanzados y el anuncio de la ministra de Salud, Ariana Campero, de aplicar los descuentos contra el sector por los días de paro.

El sector cuestiona la declaración de Campero quien esta mañana reiteró las sanciones por los días no trabajados durante el paro indefinido y que hay leyes que tienen que cumplirse, en caso de día no trabajado, día no pagado.

Piden al Ministro Remero una aclaración de esos dichos y amenazan con retomar el paro indefinido.

“Los diferentes colegios departamentales en reuniones de directivas y asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debería ser tratado en comisiones sectoriales con el Colegio Médico de Bolivia; por tanto, pedimos a su persona aclarar esta situación, caso contrario nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento como ser: paro general indefinido de todos los médicos de Bolivia a nivel nacional”, indica parte de la carta.

