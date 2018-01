Transportistas y vehículos pesados toman las calles de Cochabamba contra el Código Penal

Una masiva movilización protagonizada por choferes y vehículos pesados de la Cámara de Transporte Nacional e Internacional tomaron las calles de Cochabamba para hacer escuchar su voz de protesta y exigir al Gobierno la abrogación del Código del Sistema Penal.

“¡Abrogación!, ¡abrogación!”, “¡esto es Bolivia no es Venezuela!” son algunos de los estribillos que los choferes exclamaban mientras la marcha que comenzó en Vinto se dirigía hasta el kilómetro 1 de la urbe, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

“Estamos pidiendo todos los sectores, el transporte pesado no está pensando en el Dakar, no está pensando en ninguna actividad que no sea ahora la movilizaciones para la abrogación total de la Ley 1005 del Código Penal, es una marcha masiva y pacífica y queremos concientizar a la población, a todos los cochabambinos que se sumen a esta movilización porque realmente este Código Penal preocupa, es draconiano”, dijo el dirigente de la Cámara de Transporte, Gonzalo Valdivieso.

El dirigente expresó que la marcha pretende llegar hasta el kilómetro 1 de la ciudad, si es que la policía se los permite.

Recalcó que están en un paro indefinido, que hoy salieron a marchar y que mañana replegarán sus vehículos para continuar con la medida de presión.

En su criterio, los sectores que cuestionan dicha norma lo único que pretenden es hacerse escuchar con el Gobierno. “Nos replegamos al paro nacional para que nos escuche el gobierno, porque el gobierno parece que está pensando más en el Dakar que en atender a su pueblo”, sostuvo.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EC