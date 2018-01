El Gobernador Costas convoca a todos los cruceños a acatar el paro cívico del viernes

El Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó a todos los cruceños a acatar el paro cívico convocado para el viernes en contra del nuevo Código del Sistema Penal y por el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que dijo no a otra reelección del presidente Evo Morales.

“A todos, los convoco para que este viernes 12 de enero hagamos un alto en nuestras actividades y acatemos el paro cívico convocado por nuestro Comité Pro Santa Cruz”, dijo.

Costas también dijo “que cada persona se involucre, desde su casa, el barrio o la comunidad, que el poder movilizador del 21 de febrero nos inspire para decir nuevamente No a la imposición. Bolivia dijo No a la reelección y Bolivia dice No al Código Penal”.

En criterio de Costas sólo en tiempos difíciles sale a relucir el carácter de un pueblo, por eso comparte la indignación que sienten los ciudadanos cuando le arrebatan el derecho a decidir, cuando le niegan el valor de su voto y cuando le quieren imponer normas injustas.

SANTA CRUZ/Fides

GMR-PC