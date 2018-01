Piloto Martínez le pide a Evo respetar la Constitución y el resultado del 21 de febrero

La llegada este jueves del Dakar a Bolivia estuvo marcada por una alta carga de política que tuvo su punto más alto el momento que el piloto de motos Leonardo Martínez le pidió al presidente Evo Morales respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

El momento que Martínez subió al podio, en la plaza de Estadio en la zona de Miraflores de La Paz, le dijo al presidente Morales: “Yo vote no, yo me someto a las normas y reglas del Dakar y no soy político, yo solo le pido que respete la Constitución y respetemos el 21 de febrero (2016) solo eso le pido señor Presidente”.

Después el competidor de motos dijo que: “No vote por ustedes pero los respeto y les pido a ustedes que respeten también la Constitución”.

La conversación fue captada en su totalidad por el canal estatal, que trasmitía todas las incidencias de la llegada de los competidores del Dakar a la ciudad de La Paz. El reproche del piloto también fue escuchado por las cientos de personas que se encontraban en el lugar para dar la bienvenida a los competidores.

Después de las palabras de Martínez la transmisión de BTV se trasladó de inmediato a otro de los puntos de la competencia y después de casi media hora volvió al palco.

