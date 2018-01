En el hospital Holandés exigen renovación de contratos, no descartan un paro desde el lunes

Médicos y profesionales en salud del hospital municipal Holandés de la ciudad de El Alto se encuentran en estado de emergencia en demanda de la renovación de contratos por parte de la Alcaldía alteña, dieron un plazo de 48 horas para que el Gobierno Municipal alteño atienda las demandas caso contrario desde el lunes suspenderán las atenciones, incluso en emergencias.

Víctor Huaranca, medico de base del nosocomio, en contacto con radio Fides explicó que el 54 por ciento de los profesionales en salud del hospital Holandés trabajan a contratos y estos hasta la fecha no fueron renovados lo que provocó incertidumbre en el sector.

“Por problemas administrativos que no entendemos bien, es por eso que hemos exigido a la Alcaldía, no se han dado curso a esos contratos, ya deberían correr desde el 2 de enero y hasta el día de ayer que rea 12 no había contratos firmados, la gente tiene una terrible incertidumbre de saber si va o no continuar su contrato laboral con el hospital, no habían firmado nada”, explicó.

Esperarán una respuesta de la Alcaldía hasta el lunes por la mañana caso contrario suspenderán todos los servicios de salud incluidos la atención en emergencias.

“El plazo es hasta las 08.00 del lunes, el lunes no tenemos contratos firmados o por lo menos la solución a este problema pues vamos a tener que suspender, imagínense que la gente que trabaja en emergencia es gente a contrato”, aseguró.

El galeno también denunció que el hospital tiene la carencia de varios insumos, también hay falta de equipamiento, “son equipo que no sirven, ambientes deteriorados, colchones que no sirven, el día jueves hemos suspendido cirugías sólo por la falta de guantes quirúrgicos e hilios”.

EL ALTO/Fides

GMR-JCBR