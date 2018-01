Agropecuario protagonizaron un tractorazo contra la libre exportación

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) realizó hoy un “tractorazo” contra la libre exportación de carne, sorgo, soya, azúcar y sus derivados. Una masiva marcha de protesta de los agropecuarios junto a una caravana de tractores llegó hasta la plaza principal de la ciudad.

El presidente de la Cámara, Jhasmany Medrano, aseguró según un reporte de radio Fides Cochabamba que miles de agropecuarios, lecheros, avícolas, porcicultores, floricultores, palmiteros, paperos, horticultores y otros salieron a las calles por dos razones: la primera es el rechazo a la libre exportación y la segunda es por el incumplimiento de compromisos por parte de Gobierno.

“Rechazamos contundentemente el Decreto Supremo de la libre exportación del grano de soya, segundo pedimos al Gobierno central a que cumpla sus compromisos en relación a la cumbre agropecuaria realizada el año pasado, se comprometieron en la inversión del apoyo económico al agro cochabambino con más de 100 millones de dólares en apoyos e insumos, mecanización y mercados para todo el sector del agro, hay que informar a la población boliviana de que el gobierno ha incumplido con la cámara agropecuaria”, sostuvo.

Según el representante “el Gobierno se compromete y al final no cumple”, es por eso que salieron a las calles a decir a la gente “que los agropecuarios estamos muriendo en el departamento ya no hay las condiciones para trabajar porque el mismo gobierno no nos ha facilitado”.

Para Medrano, este abandono de las autoridades nacionales podría implicar un incremento de varios productos al consumidor final “donde la leche cueste más para el consumidor, que el pollo esté por encima de los 20 bolivianos el kilo, igual que la carne de cerdo”.

Un acuerdo entre el presidente Evo Morales y los empresarios privados del oriente, en diciembre de 2017, posibilitó que liberación de la exportación de carne, soya, sorgo, azúcar y derivados.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EC