Campesinos del MAS desconoce a Mitma y aseguran que organiza el congreso de la COB

La Confederación de Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) mediante su secretario Ejecutivo, Jacinto Herrera, anunció que son parte de la organización del Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB) a realizarse el 19 de febrero en la ciudad de Santa Cruz.

“Guido Mitma ya no es ejecutivo de la COB y por eso hemos decidido con otros sectores conformar un comité para organizar el próximo congreso que tendrá como sede la ciudad de Santa Cruz y comenzará el 19 de febrero”, detalló el ejecutivo campesino.

Herrera dijo que al no ser Mitma ejecutivo de la central sindical, “para nosotros no existe el paro general y no tenemos por qué cumplirlo y tampoco acatarán esta medida otros sectores, pues ya no hay comité ejecutivo”.

El pasado miércoles un grupo de sindicalistas integrado por mineros, campesinos y petroleros trataron de desconocer al comité ejecutivo de la COB, pues consideran que el periodo de Guido Mitma se cumplió la primera semana de enero. La reunión fue suspendida, pero de estos grupos, cercanos al Gobierno, se reunieron y decidieron crear un comité organizador del congreso cobista.

El dirigente campesino agregó que “nosotros como CSUTCB cumpliremos la tarea de socializar el Código del Sistema Penal como nos pidió el hermano Presidente y nos meteremos en temas políticos de la derecha.

LA PAZ/Fides