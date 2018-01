Comité Cívico de Chuquisaca mantiene protestas y paro hasta tener la abrogación del Código

El Comité Cívico de Chuquisaca, mediante Comité Departamental de Movilizaciones (Codemo), comunicó a todas las instituciones, organizaciones y población chuquisaqueña que las movilizaciones programada por la Central Obrera Departamental (COD) y Codeinca se mantienen vigentes ya que la propuesta lanzada por el presidente Evo Morales de abrogar el Código del Sistema Penal no pasa de ser una simple promesa en la cual no confían, por eso seguirán con sus protestas hasta ver que en los hechos la abrogación.

El presidente Comité Cívico, Rodrigo Echalar, dijo según un reporte de radio Loyola Fides que las declaraciones del Mandatario está mostrando la fortaleza de las organizaciones en todo el país y la unidad no sólo en los departamento sino a nivel nacional.

“De todos modos nosotros tomamos esto sólo como una promesa, y el Gobierno en la amarga experiencia nos ha demostrado muchas veces que no cumple con sus promesas por lo tanto nosotros no vamos a levantar ninguna de las medidas, se ratifica la marcha para el día lunes, se ratifica el paro para el martes mientras no tengamos una abrogación del Código Penal”, apunto.

La marcha de protesta y concientización del lunes 22 de enero está previsto para las 09.00 y el paro cívico indefinido a partir del martes 23 de enero.

Asimismo se convocó a todas las instituciones y organizaciones del departamento a una reunión de emergencia para mañana a las 19.00 en instalaciones del Colegio Médico.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-EU