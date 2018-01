Antezana denuncia persecución del Gobierno por seguirle otro proceso por el caso Orbisat

El excomandante General del Ejército, Marcelo Antezana Ruiz, fue notificado para que preste declaración ante la Fiscalía General del Estado por un nuevo juicio de responsabilidades en el que también está incluido el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, declarado rebelde. Para Antezana este proceso es una muestra de una evidente persecución de parte del Gobierno.

“Lo que parecía haber caducado, terminado, pero como no tienen de dónde agarrarme políticamente seguramente para cumplir la amenaza que hizo públicamente el Ministro de Defensa, el Presidente, indicando que había corrido mucha plata, las locuras a las que nos tiene acostumbrado el Vicepresidente con el caso misiles que no les agrado para nada la sentencia que a pesar de que ellos están conscientes que no tengo nada que ver. El 20 de diciembre habían aprobado la resolución en Asamblea Legislativa para dar curso al proceso de juicio de responsabilidades”, indicó según un reporte de radio Loyola Fides.

Indicó que son acusados por la presunta suscripción de un contrato de servicios cartográficos de mapeo por radar conferidos a la empresa brasileña Orbisat a un costo de 23 millones de dólares.

La empresa Orbisat fue contratada por excepción por el Ministerio de Defensa y el Instituto Geográfico Militar en la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé para realizar el levantamiento de información cartográfica de 90 mil kilómetros cuadrados de la frontera con Brasil.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-MOS