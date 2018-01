Gremiales sacan de sus casillas al Alcalde cruceño que usó adjetivos descalificativos

Una vez más el alcalde cruceño, Percy Fernández, perdió la cordura ante los gremiales que se dieron cita en la cesión del Concejo Municipal donde el Ejecutivo explicaba el proceso de ordenamiento y traslado de los dos centros populares más grandes de la ciudad la Ramada y Los Pozos que han quedado dentro del segundo anillo causando caos vehicular y peatonal.

A la sesión se presentaron algunas asociaciones del mercado mayorista la Ramada, que se oponen a ser reubicados, realizaron rechiflas y metieron bulla durante la explicación de los funcionarios municipales lo que molestó al Burgomaestre que reaccionó con fuertes adjetivos descalificativos hacia el sector.

“Esta reunión fracasó, no han querido los gremiales recibir esta instalación, no les da la gana y cuesta plata, aquí puede haber una escuela o 20 escuelas, qué hacemos nosotros rogándole a los gremiales para que reciban esta obra, me ca… en los gremiales, no sean coj…, yo les digo de verdad, estamos hablando claro, rogándoles a ustedes para que reciban esta instalación, elay, lo que sacamos, que nos saquen la lengua, que nos desprecien, y todavía que nos insulten, váyanse a la mie…, vieja de mie… (a una comerciante), vieja coj…, me ca… en vos, pel…”, dijo.

La sesión se llevó a cabo en instalaciones del nuevo mercado minorista la Ramada ubicado en el Distrito 10 de la ciudad y donde el Gobierno Municipal pretende reubicar a los miles de ambulantes asentados en esa zona.

SANTA CRUZ/Fides

GMR-PC