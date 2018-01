Caso Carla y Jesús: Eliot acusa a su hermano Israel de ser el asesino

Eliot León, presunto asesino de Carla Bellot y Jesús Canisaire, indicó este viernes antes de dejar Brasil que el nada tiene que ver con el crimen de la pareja y acusó a su hermano Israel de ser el autor directo del doble asesinato.

“Ahora todos quieren limpiarse conmigo. Yo no sabía nada, porque al llegar aquí me robaron mi celular. Recién hable con mi familia y me dijeron que todos me culparon, pero fue mi hermano Israel el que lo mato”, indicó Eliot en entrevista con medios brasileros difundido por RTP en Bolivia.

Dijo que su viaje al Brasil estaba planificado y que no se dio a la fuga en ningún momento y recién se enteró del crimen el momento que hablo con sus familiares el pasado miércoles.

También dio detalles sobre la muerte de Jesús y dijo “él (Jesús Cañisaire) me agarró del cuello, entonces vino con un fierro mi hermano Israel y lo golpeó en la cabeza hasta que cayó al suelo muerto”.

Carla y Jesús desaparecieron el 1 de enero después de asistir a una fiesta de Año Nuevo en el local “Planta Baja”, de donde se perdió el rastro. La investigación de la Policía demostró que la pareja fue de manera voluntaria hasta la casa de los hermanos León donde compartieron bebidas alcohólicas, hasta el momento que Jesús fue asesinado, se presume por Eliot –hermano menor-, el 1 de enero y Carla habría sido muerta ocho o diez días después. Las dos víctimas fueron asesinadas con golpes en la cabeza.

El 19 de enero fueron encontrados los cadáveres de Carla y Jesús, al interior del embovedado del río Orkohauira.

Hasta este viernes están detenidos por este caso 12 personas con diferentes sindicaciones.

LA PAZ/Fides