Cochabamba: Trabajadores y organizaciones sociales marchan en defensa de la COB

Miles de trabajadores y sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) marchan por las principales avenida de la ciudad de Cochabamba en defensa de la entidad cobista y en contra de los afanes del Gobierno de querer dividir la organización y formar una dirigencia cobista paralela.

Los trabajadores salen en defensa de su organización “cuando existe un atropello a la COB, y este es un atropello a todos los bolivianos”, dijo el ejecutivo de la COB, Guido Mitma, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

El dirigente denunció que el “brazo operativo” del Gobierno como es la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) está intentando dividir la organización de los trabajadores convocando a otro congreso y así crear otra COB paralela que sea sometida al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

También lamentó que cuando una organización social no se alinea al partido de Gobierno entonces atraviesa por muchos obstáculos. “Si no eres del MAS lamentablemente no tienes resolución ministerial menos declaratoria en comisión, pero si eres del oficialismo en menos de 24 horas, este es un atropello donde el Gobierno está queriendo cooptar a la Central Obrera Boliviana lo que los bolivianos no podemos permitir”, sostuvo.

Para esta tarde, a partir de las 15.00 y en instalaciones del magisterio urbano, se tiene previsto la instalación del ampliado donde se definirá la fecha exacta del Congreso Ordinario. Mitma, en anteriores declaraciones adelantó que dicho encuentro podría celebrarse en abril.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EC