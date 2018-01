El Alcalde cruceño pide disculpas a los gremialistas

El alcalde cruceño, Percy Fernández, se disculpó hoy de los gremiales del mercado la Ramada con quienes la autoridad perdió los estribos y los insultó, sin embargo no olvidó el uso de algunas palabras soeces.

“Si alguien se ha sentido ofendido por expresiones yo les pido disculpas, claro que sí no es la intensión, pero mie…, que manera de oponerse”, dijo Fernández según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

Se manifestó arrepentido por el impasse y dijo que no volverá a ocurrir. “No lo vuelvo a hacer (…) me arrepiento de todo corazón de haberles ofendido y propongo firmemente no pecar más”, acotó.

La autoridad justificó los insultos que profirió afirmando que “los actos se vuelven políticos” y que en algunos temas se exagera, que algunos dirigentes toman los micrófonos para realizar aseveraciones incoherentes por lo que él tenía que defenderse.

“El que se hace el dirigente y va y toma el micrófono puede hablar la macana más grande con todo su derecho, entonces uno tiene que contestar cuando es afectado, eso pasó el otro día, le pido disculpas a la señora, de ninguna manera pa decir que le dije vieja de mie…, no, pero tampoco se va quedar callado uno no, no porque sea el Alcalde va ser uno estúpido, uno se da perfectamente cuenta de lo que está ocurriendo, si se ofendió la señora le pido disculpas, claro, mil veces le voy a pedir disculpas”, afirmó.

SANTA CRUZ/Fides

GMR-PC