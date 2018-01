Mal inicio para San José, pierde de local con Nacional

Ante una exigente hinchada que no se cansó de reclamar el accionar del plantel, este domingo en la ciudad de Oruro el equipo de San José no tuvo el debut esperado pues cayó en el estadio Jesús Bermúdez por 1 a 2 ante Nacional Potosí, por la primera fecha del Campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano, Serie “B”.

Para el técnico Eduardo Villegas no fue la tarde que había soñado, sus dirigidos perdieron y terminaron resignando unidades valiosas en el inicio del torneo que se jugará por grupos que además no deja de convencer a los futbolistas quienes consideran que perdió atractivo, pese a ello el certamen arrancó este sábado ante una buena cantidad de asistentes orureños quienes se fueron con la rabia contenida.

Futbolísticamente los dos equipos mostraron falencias producto de la pretemporada, algunos jugadores están pasados de peso y a otros les faltó más tiempo para recuperarse, pero seguramente ello se irá puliendo en el transcurso de este torneo corto en el que no está permitido los errores si los elencos quieren cumplir con los objetivos que se trazaron.

Los santos se vieron sorprendidos a los 5´ cuando Edson Pérez, de Nacional Potosí aprovecha una mala salida de la defensa del crédito orureño, el jugador pelea por la pelota toma impulso y se enfrenta al arquero Gustavo Salvatierra para convertir el 0-1, que deja con una daga en el corazón de los locales, pues no esperaban tal reacción y ya caían antes que se cumplan el décimo minuto del juego.

Ese gol fue como un balde de agua fría para los jugadores locales, la reacción del equipo tardó 10 minutos, Didi Torrico a los 15´anota un tanto de una buena factura, el jugador recibe un servicio de Samuel Galindo, pelea por la pelota y sin vacilar envía la pelota al fondo del arco que custodiaba Jorge Ruth, la conquista devuelve la confianza al elenco orureño.

Pese al empate los argumentos de los dos equipos no fueron suficientes, pero tomó las riendas Nacional Potosí que quería sacar la ventaja, se fue con todo contra los santos cuyos jugadores también intentaron sumar en el marcador, pero no fue posible y el tiempo de la primera etapa se terminó sin vencedores no vencidos.

La segunda etapa el elenco de Nacional Potosí salió a defenderse y aprovechar los contragolpes, esa propuesta le dio el resultado esperado, a los 53 minutos Aldo Velasco ingresa con peligro y con un zurdazo convierte el 1-2, fue otro balde de agua fría para los locales quienes intentaban llegar al arco visitante y fueron vencidos.

Al crédito orureño el tiempo y los nervios comenzó a jugarse una mala pasada, no lograron marcar la diferencia menos encontrar el arco visitante hasta que finalmente terminó el juego, la derrota no gustó para nada a los aficionados del santo quienes dejaron el campo deportivo con la rabia contenida.

ORURO/APG