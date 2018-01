El MAS anuncia marchas y concentraciones el 21 de febrero contra la mentira

El dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) Rodolfo Machaca anunció que las organizaciones sociales están preparando una movilización nacional para el próximo 21 de febrero en apoyo al presidente Evo Morales y en rechazo a las “mentiras” sobre el Gobierno.

“Ya tenemos convocatorias, articulaciones y reuniones para movilizarnos y decir no a la mentira de la oposición, no a la mentira permanente que está queriendo desestabilizar el orden democrático de nuestro país, no a la derecha ni al imperio”, señaló Machaca a los medios estatales

Según Machaca: “El objetivo central de la oposición es sembrar una serie de mentiras sobre el pueblo boliviano y contra esto todas las organizaciones sociales en el país estamos organizándonos precisamente para poder decir la verdad al pueblo y defender el proceso de cambio”.

Por su parte el dirigente de los cocaleros de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que será una movilización respetuosa “si la derecha quiere celebrar sus mentiras nadie lo impedirá y trataremos que las movilizaciones no coincidan”.

LA PAZ/Fides