Evo: Los exdefensores del Pueblo son “resentidos”

El presidente Evo Morales señaló este miércoles en un acto en una comunidad originaria en Oruro, que los exdefensores del Pueblo y un grupo de defensa de los derechos humanos son “resentidos” con su gestión por ser indígena, además de ser aliados de la “derecha” y el “imperio”.

“Ex defensores del Pueblo o ex dirigentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hasta algunos dirigentes sindicales, todos resentidos, ahora son aliados de la derecha, hablan de la democracia, de los derechos humanos, no tienen ningún derecho a hablar. El imperialismo y el capitalismo no tienen ningún derecho de hablar de democracia, menos de derechos humanos”, manifestó el Presidente durante el acto de posesión de autoridades indígenas Uru Chipaya.

Morales señaló que son pequeños grupos en las ciudades que no aceptan el movimiento indígena, “no nos aceptan como movimiento campesino indígena originario, no entienden como los originarios podemos administrar nuestra querida nación con una nueva visión de igualdad”. Considera también que éstos utilizan los calificativos de “dictadura y autoritarismo” para atacarlo.

Las declaraciones surgen un día después de que los exdefensores del Pueblo, Waldo Albarracín y Rolando Villena, con representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) anunciaron procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.