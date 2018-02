Renuncia Galo Bonifaz y dice que fue discriminado por el Ministro de Obras Públicas

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, presentó su renuncia al cargo la tarde del jueves indicando que no había las condiciones para el trabajo y discriminación del ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

“Las condiciones no se daban y por eso pusimos nuestro cargo a disposición (…) ya el Ministro me había pedido la renuncia en tres oportunidades. No estoy en su plan (del Ministro), y para que seguirme estresando y prefiero volver a las bases”, indicó Bonifaz en conferencia de prensa.

Dijo que se sintió discriminado, porque Claros nunca lo consideró como parte de su equipo y no lo convocó para las actividades del Ministerio ni tampoco era participe de las reuniones de planificación.

“Hubo discriminación parece que el Ministro (Claros), porque cuando uno es dirigente sindical lo quiere sacar a como dé lugar del cargo”, agregó el exviceministro.

Según Bonifaz logró una ejecución presupuestaria del 98 por ciento en la gestión 2017, pese a no tener los recursos humanos para cumplir con sus tareas y sostuvo “pese a no tener asesor jurídico, encargado de planificación cumplimos con nuestras metas”.

Galo Bonifaz fue posesionado como Viceministro de Transporte el 21 de octubre de 2016 en remplazo del dirigente transportista Pascual Guarachi.

LA PAZ/Fides