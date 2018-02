Federación de Mineros piden un solo congreso de la COB

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) Orlando Gutiérrez, anunció que su sector esta conminado al secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma a realizar un solo congreso de la organización gremial.

“Nos han llegado a conminar, para realizar un solo congreso de la manera inmediata en la fecha establecida el 19 de este mes; sin embargo, esto debemos analizar en el comité ejecutivo de la FSTMB. No queremos la división, no queremos fracturar y debe hacerse de manera orgánica. No queremos dividir la COB, menos por culpa de Guido Mitma”, expresó Gutierrez

Mitma por su parte solicitó un plazo de dos semanas para organizar el congreso de manera óptima, lo cual fue rechazado por el ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez, quien señaló que es “imposible” porque el Ministerio de Trabajo ya emitió el permiso para que trabajadores asistan el congreso en Santa Cruz y hay sectores que están eligiendo a sus delegados.

Ante eso, Mitma anunció que la respuesta oficial la hará conocer mañana después de reunirse con el comité ejecutivo de la COB para analizar la situación.

Hasta la semana pasada Mitma rechazaba la realización de este congreso pues fue convocado por el sector que lo desconoció durante un ampliado que había sido suspendido previamente, pero indicó que lo considerarían en virtud de mantener la unidad del ente sindical.

