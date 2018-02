Insulza dice que nadie obligará a Chile a negociar con Bolivia en el tema del mar

El exministro de Relaciones Exteriores de Chile y actual senador electo, José Miguel Insulza, aseguró este lunes que nadie obligará a su país a negociar con Bolivia sobre la demanda marítima.

“Hay una cosa que es muy importante saber y lo hemos dicho: fallo o no fallo, Chile no va a ceder un centímetro de su soberanía sin su voluntad. Por lo tanto, a Chile no lo puede obligar a negociar nadie”, manifestó Insulza, en una entrevista con el medio de su país Tele13 Radio.

Insulza también se refirió a las declaraciones del vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa Carlos Mesa, quien aseguró que el fallo de la Corte Internacional de la Justicia será favorable para su país y que eso cambiaría la relación entre Chile y Bolivia.

“No creo que vaya a ser así. Naturalmente él tiene que ser optimista, es candidato presidencial también, entonces tiene que decirles a los bolivianos que esto lo van a ganar. Creo que es un error. Si Mesa cree que alguna cosa que diga el fallo va a hacer que Chile cambie su postura histórica, está muy equivocado”, señaló el excanciller del país trasandino.

El senador electo por Arica señaló en al medio chileno que las declaraciones de los funcionarios bolivianos son el ambiente previo al inicio de la fase oral del juicio que sigue Bolivia a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que esta instancia obligue al diálogo entre los dos países para solucionar el tema marítimo boliviano.

Bolivia demandó a Chile en abril de 2013 ante la CIJ de La Haya para tratar de obligar a ese país a negociar una salida soberana al mar.

La Corte Internacional definió que las audiencias orales se realicen entre el 19 y 28 de marzo próximo. Luego se esperará que se dicte un fallo sobre la demanda marítima.

LA PAZ/Fides con datos de T13