UNIVida advierte que motorizado que no cuente con SOAT no podrá circular ni pasar las trancas

Seguros y Reaseguros Personales UNIVida advirtió el jueves que los controles se intensificarán en estos feriados de carnaval y que los motorizados que no cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018 no podrán circular ni podrán pasar las trancas.

“Los motorizados que no cuenten con el SOAT 2018 no podrán circular ni pasar las trancas y se verán perjudicados en el desarrollo de sus actividades, por ello, UNIVida convoca a todos aquellos que por cualquier razón no hayan renovado o comprado su SOAT dirigirse a oficinas de UNIVIDA, kioscos, bancos, aplicación móvil o a la página web para cumplir con esta obligación y evitar contratiempos”, señala una nota de prensa de la institución aseguradora.

Asimismo la empresa aseguradora anunció que se realizará un despliegue conjunto entre el Organismo Operativo de Tránsito, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) con una serie de operativos de control en áreas urbanas y trancas que conectan los departamentos con el objetivo de verificar que todos los vehículos que circulen tengan el seguro vigente para esta gestión.

En 2017, el SOAT cubrió 7.000 siniestros con 45 millones de bolivianos, que financiaron los gastos médicos de 11.000 heridos e indemnizaron a familias de 700 fallecidos.

LA PAZ/Con datos de Univida