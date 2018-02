Zabaleta: Aún no se controla el cause del río Taquiña

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, confirmó el viernes que todavía no se logró encauzar el río Taquiña, desbordado el pasado martes y estuvo acompañado de una mazamorra, la cual sepulto varios inmuebles.

“El río todavía no está encauzado. (No se logró) porque primero todavía hay bastante agua y el caudal del río es alto, y segundo porque el río está rodeado de lodo, es muy difícil trabajar, el equipo pesado se enfanga y las personas no pueden caminar sobre el lodo porque sencillamente perderían la vida”, dijo a los medio.

Agregó que en estas condiciones es muy difícil meter el equipo pesado para tratar de encauzar el río, que después de la noche del martes, continuó desbordándose aunque con menor intensidad.

“Pero las maquinarias siguen trabajando y esperemos que en las próximas horas se logre encauzar el río”, sostuvo. Entre tanto, según la misma autoridad, tampoco se conoce con precisión la cantidad de viviendas afectadas porque varias de ellas siguen bajo el lodo.

LA PAZ/Agencias