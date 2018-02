Concejal Silva: El MAS no apoyará el revocatorio contra Luis Revilla

El concejal de Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Silva informó a radio Fides que “nosotros como MAS no apoyamos el revocatorio al alcalde Revilla y tampoco al señor Jesús Vera”.

Después Silva aclaró “soy coordinador político del MAS en la ciudad de La Paz y en nuestras reuniones no tocamos el tema del revocatorio a Revilla, pues coincidimos con el criterio del presidente Evo Morales, que un revocatorio es cortar una gestión municipal y eso va contra los mismos ciudadanos”.

El pasado miércoles el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz aceptó la solicitud de Jesús Vera de autorizar la recolección de firmas para iniciar el proceso revocatorio al Alcalde de La Paz.

El concejal masista indicó “en primera recordar que el señor Vera cuando presentó la solicitud como Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz fue rechazada y en una segunda oportunidad reiteró su solicitud y recién fue aceptada, entonces queda claro que esto es un pedido solo de Jesús Vera y no de los vecinos ni de su organización social”.

Jesús Vera indicó en conferencia de prensa que su solicitud fue presenta como Fejuve, pero el presidente del TED, Antonio Condori, aclaró en conferencia de prensa que el proceso de recolección de firmas fue autorizado a una persona, no a una institución.

Al ser consultado sobre la militancia del dirigente de Fejuve Silva dijo “Vera no es militante del MAS, que participe como activista en las campañas o se saque fotos con el Presidente no lo vuelve parte de nuestra organización, por eso nosotros no lo respaldamos en sus acciones”.

LA PAZ/Fides