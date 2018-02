Canciller Muñoz sobre defensor de Bolivia en La Haya: “Se ha tornado más en un activista”

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz fue consultado este martes sobre las declaraciones del abogado de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Antonio Ramiro Brotons, quien afirmó que “el derecho no siempre está en pos de la justicia”.

Muñoz respondió que le llaman la atención las declaraciones del abogado defensor de Bolivia, pues “La Haya es una corte basada en el derecho y porque ellos (los bolivianos y sus abogados) fueron los que acudieron a esa instancia”.

Asimismo, manifestó que el abogado “(Antonio Ramiro Brotons) se ha tornado en un activista más que un abogado que debe tener objetividad”.

Grupo de Lima

Con respecto al motivo de su viaje, la situación de Venezuela y los comicios convocados, afirmó que esperan dar un mensaje que la mayoría del continente comparte. “Las elecciones unilaterales no cumplen con las condiciones democráticas, libres y transparentes, ni con las garantías que uno conoce”, manifestó.

“Cuando hay presos políticos, candidatos inhabilitados, partidos que no se pueden validar, cuando la coalición no puede participar; todas esas condiciones no son aceptables”, profundizó.

Ante una posibilidad de intervención por la fuerza en Venezuela, aclaró que “hay que descartar totalmente el uso de la fuerza. América Latina tiene demasiada historia detrás como para aceptar algo semejante”.

LIMA, PERÚ/Fides con datos de Bio Bio