Perú advierte a Maduro: “No puede entrar ni al suelo ni al cielo porque no será bienvenido”

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no podrá entrar al país andino ni tampoco sobrevolar su espacio aéreo si pretende asistir a la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima los días 13 y 14 de abril.

“No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido”, dijo Aráoz en la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

La presidente del Consejo de Ministros y también segunda vicepresidente de Perú respondió así al anuncio hecho por Maduro de asistir a la cumbre de Lima “llueve, truene o relampaguee” para, agregó, decir “la verdad” del país.

