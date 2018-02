Cívicos califican de exitoso el bicicletazo y convocan a acatar el paro del miércoles

Más de 60 asociaciones de ciclistas participaron del bicicletazo que se realizó la tarde del sábado en rechazo al fallo constitucional que habilita al jefe de Estado a otra respostulación.

El presidente de la Coordinadora Departamental por la Libertad y la Democracia, Víctor Hugo Balda, dijo según reporte de radio Fides Santa Cruz que con esta actividad se demuestra que el paro cívico convocado para el próximo miércoles será todo un éxito porque asegura que la población es consciente que sólo se intenta defender a la democracia.

En tanto el presidente cívico, Fernando Cuéllar, pidió a la ciudadanía acatar el paro del miércoles con respeto y no caer en provocaciones ante la concentraciones anunciadas, para el martes y el miércoles, por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nosotros estamos defendiendo los derechos de todos los bolivianos, no de los cruceños, no de los pandinos, no de los paceños, de todos los bolivianos, ellos también son ciudadanos antes que funcionarios públicos”, indicó.

Le pedimos al Gobierno que no provoque, que no salga a buscar violencia, que no salga a buscar confrontación”.

En su criterio la gente que participará de las concentraciones será “pagada” y los funcionarios públicos serán “obligados”.

SANTA CRUZ/Fides

GMR