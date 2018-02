Canciller de Chile sobre demanda en La Haya: “Lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió”.

Tras reunirse en París (Francia) con los abogados que defienden a Chile ante La Haya por la demanda de Bolivia, el canciller Heraldo Muñoz aseguró que “Lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió”.

“Lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió. Primero el acceso soberano, el derecho de acceso soberano que la Corte dijo que no era el caso, que este caso es sobre una supuesta obligación a negociar que tiene que ser demostrada y si existiese esa negociación implicaría por parte de la Corte un no prejuzgamiento del resultado, que dependería exclusivamente de las partes”, señaló Muñoz tras el encuentro con los juristas en el que también participó quien será su sucesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

“Estamos preparados para demostrarle a la Corte que no existe la obligación a negociar”, sostuvo el canciller consultado sobre el encuentro en París, a un mes del inicio de los alegatos orales en la Corte, la última fase del litigio en el que Bolivia pide al tribunal internacional establecer la obligación de negociar una salida soberana al mar entre las partes.

Muñoz además acusó una censura durante alegatos los orales del 2015 de objeción preliminar, en que según dijo, “el gobierno boliviano decidió que el pueblo no tenía por qué ver cosas que no les interesaba y la parte de Chile fue censurada”.

SANTIAGO DE CHILE/ Fides Con datos de T13

PAA