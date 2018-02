El chavismo quiere elegir nuevo Parlamento el día de las presidenciales

El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello anunció este martes que propondrá celebrar el 22 de abril las elecciones de una nueva Asamblea Nacional, actualmente en manos de la oposición, junto a los comicios presidenciales ya anunciados para esa fecha.

“Anuncio como una propuesta que voy a llevar a las instancias pertinentes, de llamar el día de las elecciones presidenciales que se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela para llenar un vacío”, dijo Cabello al canal estatal VTV.

Se espera que la medida sea presentada ante la Asamblea Constituyente, polémico órgano no reconocido por la comunidad internacional y que fue elegido sin la participación de los partidos opositores.

“Tenemos el Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral y moral trabajando todos los días, pero el Poder Legislativo no hace nada”, consideró Cabello. Fue él quien pidió ante la Constituyente que se convoque anticipadamente las presidenciales, cuando habitualmente no se celebran en abril.

No es una idea de estrategia política, sino de interés nacional”, argumentó.

El Parlamento es el único poder de Venezuela en manos de la oposición, que ganó las dos terceras partes en 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Cámara en desacato, por lo que sus actos son considerados nulos.

Con esta nueva decisión del chavismo, los diputados opositores perderían sus fueros y correrían el riesgo de ser puestos en prisión.

La Asamblea Nacional, conformada por 167 diputados, tenía mandato hasta el 5 de enero de 2021. Las elecciones legislativas nunca se desarrollan junto a las presidenciales en Venezuela.

El dirigente chavista consideró que adelantar los comicios legislativos, previstos para finales de 2020, “sería además un elemento dinamizador de la política en Venezuela” que no debería “causar extrañeza” a ningún país.

“Que comience el nuevo período (presidencial) con una Asamblea Nacional cero kilómetros y un presidente cero kilómetros en su período (…) para trabajar juntos por este país, atender a la gente, aprobar las leyes que sean necesarias”, agregó.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no comunica una decisión conjunta de participar o no en las presidenciales pero se inclina por no acudir a esta contienda que considera una “farsa electoral” en la que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, buscará la reelección.

Cabello cree que juntar la elección presidencial y la legislativa puede estimular a la MUD a participar, aunque recordó que partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular no podrían aspirar a cargos pues fueron declarados ilegítimos al no revalidar sus nóminas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

