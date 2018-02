Legisladores opositores que protestaban en la Plaza Murillo fueron gasificados

Dos legisladores potosinos que son de la oposición: el senador Edwin Rodríguez y el diputado Gonzalo Barrientos, fueron gasificados en la Plaza Murillo por efectivos policiales para evitar que realicen una protesta contra la relección del presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera.

En medio de la agresión varios el diputado Barrientos dijo que en su calidad de legisladores ellos estarán “al lado nuestro pueblo, no más con los dictadores, no más con los violan la Ley, no más con los que violan el voto del pueblo, no más con los violan la democracia, vamos a estar al lado de nuestro pueblo”.

Vamos a estar aquí porque la plaza murillo es del pueblo”, dijo.

LA PAZ/Fides

GMR-AP