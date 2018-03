Pablo Llano: No soy político y lo del 21 de febrero fue solo un trabajo

El conductor de radio y televisión, Pablo Llanos indicó en el programa de Fides, El Café de la Mañana, que fue impedido de cumplir su tarea en la emisora de radio donde trabajaba por ser acusado por el propietario del medio de hacer política.

“No soy político, y fui maestro de ceremonia del acto del ‘No’ el 21 de febrero, porque fue un trabajo más y no compromete el punto de vista que tengo sobre el país, además tengo el derecho de creer lo que o en quien quiera”, dijo Llanos.

Después relató que el 22 de febrero llegó a su trabajo en la radio donde conducía un programa en la mañana, y el momento de ingresar en la cabina fue impedido por una persona de administración, quien le dijo que lo mejor era que salga del medio.

“El momento que indicó la puerta, el administrativo, le pedí hablar con el Gerente de la emisora y una vez reunido con él, me dijo que había causado un daño a la radio por estar en el acto a los opositores al Gobierno”, indicó Llano.

Después dijo que él no pretende volver al medio de comunicación y lo único que busca es el pago de sus beneficios sociales de acuerdo a las leyes y “lo que diga o publique el señor Azel Calderon, no me interesa, tomo una posición y que la sostenga”.

LA PAZ/Fides

PAA