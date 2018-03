Jaime Paz Zamora: El gasto del viaje a La Haya lo cubre en su totalidad Diremar

El expresidente Jaime Paz Zamora, indicó el jueves en el programa del Grupo Fides, El Café de la Mañana, que la Cancillería corre con todos los gastos del viaje de los exmandatarios a la audiencia de alegatos de la demanda boliviana contra Chile de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.

“El Canciller (Fernando Huanacuni) salió a decir que cada uno de los expresidentes se pagaba el viaje a La Haya y por eso alguno no quería ir; eso es mentira, porque en la carta de invitación que me llegó indicaba que todos los gastos serían cubiertos por Diremar (Dirección de Reivindicación Marítima) y se me asignaba un viático diario de 275 dólares”, indicó Paz Zamora.

Después agregó “la demanda boliviana es justa y nadie discute eso, pero será necesario gastar tanto en una delegación tan numerosa, como la que está en España desde hace unos días preparando los últimos detalles para los alegatos, como si todos ellos fueran a participar en los alegatos”.

La Cancillería lleva una delegación de 30 personas a los alegatos de la CIJ, sin contar otras personas que van por cuenta de otras intancias como los movimientos sociales, ministros o Procurador General del Estado.

Dijo que lo más justo es que el presidente Evo Morales transparente los gastos de todo este proceso, para el bien de él y todos los bolivianos.

También reiteró que se mantiene firme en su posición de no ir a Holanda, porque “nos presenta una disyuntiva, que es mar o democracia y no creo en esa consigna, pues solo divide a los bolivianos. En todo caso la consigna de unidad debe ser mar y democracia”.

La PAZ/Fides

PAA