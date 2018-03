Piden a “Tuto” Quiroga no acompañar al Presidente a La Haya

La ex candidata a la vicepresidencia en la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Tomasa Yarhui, calificó como hipócrita la actitud del Gobierno por no apoyar al expresidente Jorge Quiroga en el incidente que tuvo en Cuba y pidió que su compañero de partido no ir a La Haya.

“El presidente Evo los utiliza a los expresidentes para decir que llama a la unidad, pero por debajo en su Twitter les da palo, como lo hizo anoche contra el expresidente Quiroga, por eso le estoy pidiendo a Tuto que no vaya a La Haya, para demostrar lo hipócrita del Gobierno”, indico, Yarhui.

Agregó que: “Es inadmisible que ni el Presidente ni el Canciller y tampoco el embajador en Cuba se hayan pronunciado sobre lo ocurrido con Tuto, como bancada del PDC se solicitara una interpelación al ministro Fernando Huanacuni e incluso se podría solicitar que el embajador de Bolivia en Cuba sea cesado de su función”.

El expresidente Quiroga fue expulsado de Cuba el pasado miércoles. El Gobierno de Bolivia de inmediato salió en defensa de el régimen cubano y calificó como provocador y componente del “cartel de la mentira internacional” a Tuto.

SUCRE/Loyola-Fides

PAA