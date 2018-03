Fiscal Blanco asegura que la orden de aprehensión fue anulada

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó la tarde del viernes que la orden de aprehensión emitida por un Juez contra él por no asistir al proceso de exfuncionario del Ministerio Público, Humberto Quispe, quedo sin efecto y que por esa actitud se siente amedrentado.

“Me parece totalmente ilegal, me parece contrario al mandato constitucional y pueden ver ustedes allá hay una persona del Ministerio de Gobierno Observando. Pareciera que el objetivo es perjudicarme a toda costa (…) Yo voy hacer valer mis derechos, yo no voy a permitir que a mí se implante prueba. Yo sí debería sentirme amedrentados con estos actos. Yo sí debería salir con mi capucha a decir: A mí me están amedrentando”, dijo.

Este viernes el juez del Tribunal 1 de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Alfredo Jaimes, emitió una orden de aprehensión en contra de Blanco por no presentarse a declarar como testigo en el juicio que se le sigue al exfiscal Humberto Quispe.

Blanco sostuvo que jamás fue notificado para que ir a declarar en ese proceso, por lo tanto calificó la medida como irregular y que el juez del caso estaría cometiendo prevaricato.

“El Fiscal de Materia observó que en el Tribunal, en el momento en que se declaró mi aprehensión no existía documentación legal que acredite que mi persona ha sido notificada, no estaba ni siquiera las actas de representación”, detalló.

LA PAZ/Fides