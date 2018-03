Jugadores de San José en para por falta de pago

Debido a que las arcas del club San José están vacías y no hay un “gran” patrocinador del plantel, la dirigencia santa no encuentra caminos para que los jugadores levanten el paro que iniciaron el día jueves como protesta a la falta de pago de los salarios. Como si ese inconveniente fue poco, la directiva a la cabeza de Wilson Martínez analiza la posibilidad de dar un paso al costado ya que “esta situación es insostenible”.

De acuerdo con la explicación del presidente del elenco, las deudas son arrastradas desde el mes de diciembre se suma, enero, febrero, los jugadores exigen que se cumplan compromisos y no están dispuestos a dar más tiempos, pues consideran que fueron pacientes, en tanto que los directivos no cuentan con otro respaldo que las recaudaciones de los partidos que juegan en condición de locales.

“Pedir a los jugadores que recapaciten, mi objetivo es seguir a la cabeza del plantel, sé que puedo sacar adelante al club, pero el compromiso no puede ser sólo mío; personalmente me comprometo que hasta la siguiente semana se pueda cancelar, lo que se pide es apertura del primer plantel. Estoy realizando el mejor de mis esfuerzos, pero los problemas se acumulan y hasta hay un mandamiento de apremio en mi contra”, expresó el directivo.

Martínez, subrayó y que el club no tiene dinero, “lo que se les paga sale de las empresas con las que contamos, si ellos (los futbolistas) no quieren entender no veo que otra cosa más se puede hacer, estamos pidiendo que nos esperen hasta la siguiente semana. Di mucho por San José, si ellos (los jugadores) no comprenden yo estoy por demás y hasta aquí llegamos”.

El santo jugará la noche del martes contra Nacional Potosí por la octava fecha del Campeonato Apertura, enfrentará este partido después de ser eliminado de la Copa Sudamericana, por lo que el ánimo de los jugadores no es el mismo. “Entendemos todos estos detalles, pero el equipo debe trabajar, espero que en las siguientes horas pueda haber solución, reitero, tengo un compromiso con el club y quiero seguir adelante, el propósito es salir campeón, pero no hay apoyo”.

ORURO/Fides