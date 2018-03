Zavaleta asegura que un grupo armado victimó a dos militares en Oruro

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, reveló el lunes por la noche que un grupo armado fue el que atacó y luego victimó a los dos sargentos del Ejército que luchaban contra el contrabando en la localidad de Cahuana, municipio de Sabaya de Oruro.

“Es un grupo armado que no solamente está dispuesto ya no a proteger ni ser la guardia de los contrabandistas, sino para saldar cuentas en este caso con las Fuerzas Armadas, no vamos a permitir que un grupo armado intente sobreponerse a las Fuerzas Armadas que es el último bastión de la seguridad del Estado”, advirtió en entrevista con la red televisiva privada ATB.

Los militares Vladimir Evans Siñani de 24 años de edad y Fidel Chávez Huarina de 27, funcionarios de la Unidad de Control Aduanero (UCA) y ambos sargentos, fueron asesinados en una emboscada tras un operativo donde secuestraron seis vehículos indocumentados que eran internados al país de contrabando.

Zavaleta remarcó que por el momento hay tres personas detenidas y espera que hasta mañana, martes, se tengan más aprehendidos por ese hecho y dijo que se tiene datos importantes de las personas que habrían participado en la emboscada.

“Se tienen los nombres y se tienen los rostros de las personas que fueron detenidas ese momento cuando se estaban secuestrando los seis vehículos de inicio, por tanto no será difícil dar con los responsables”, precisó.

Asimismo afirmó que las tres fuerzas más la policía realizan rastrillaje por diferentes comunidades de la región para obtener datos que lleven al paradero de los responsables de la muerte de los dos efectivos militares.

“No vamos a descansar un minuto hasta dar con los responsables, no vamos a dejar una sola comunidad sin pedir que nos cooperen para dar con los responsables, no nos retiraremos del lugar hasta dar con los asesinos”, advirtió.

Anunció que el cuerpo de uno de los efectivos llegará mañana, martes a La Paz y se le rendirá los honores que corresponden porque murió en el cumplimiento de su deber.

