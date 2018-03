Presidenta de Diputados: Declaración de expresidentes chilenos es una derrota anticipada

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó este jueves que la declaración de expresidentes chilenos de que no aceptarán “fallos creativos”, es una “derrota anticipada” ante el posible fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para Bolivia.

“Aquí se está adelantando un criterio sobre un posible fallo, lo que se está haciendo aquí es adelantarse no sólo al fallo, sino a una posible derrota en la CIJ de La Haya, y a nosotros nos parece que desdibuja a un estado chileno que siempre ha planteado el respeto al derecho internacional”, aseveró Montaño.

El miércoles los ex mandatarios chilenos: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet tuvieron una reunión con el presidente Sebastián Piñera en la que ratificaron la política de Estado de Chile y señalaron que no aceptarían fallos que no respeten acuerdos y tratados, “fallos con mucha creatividad”. Montaño lamentó estas declaraciones y señaló que Bolivia no adelantará criterios sobre el resultado del proceso en La Haya “porque la Corte se merece todo el respeto y por eso hemos acudido a ella”.

Sobre el mismo tema, aseguró que cuando el presidente Evo Morales se refirió a una mediación del Vaticano o de Naciones Unidas para hacer un seguimiento del cumplimiento del fallo, se refería a “un escenario propositivo” en la lógica del diálogo. Pero que en el caso chileno, “es mucho más grave, porque aquí se está diciendo que no vamos a acatar el fallo”.

“No acatar un fallo implicaría, no aceptar fallos implicaría darle la espalda al derecho internacional, darle la espalda al CI de la haya y darle la espalda a convenios y tratados internacionales signados por el estado chileno”, concluyó.