Liga: The Strongest y Wilstermann por mantener la punta en sus series

Para los planteles de Wilstermann y The Strongest se les presenta la oportunidad de alejarse y así consolidarse en el Campeonato Apertura, ambos son primeros de sus grupos (A y B de manera respectiva) con 17 y 16 puntos de manera respectiva. La fecha nueve se jugará entre este sábado y domingo, ambos elencos expondrán su liderato en condición de visitantes.

Los aviadores son primeros de la Serie “A” con 17 unidades, el segundo puesto es para Bolívar con 14 en tanto que Real Potosí y Destroyers tienen a 10, en el caso del elenco lila el panorama sigue siendo el mismo, la dirigencia del club insiste que no tiene notificación alguna sobre la quita de los tres unidades, en tanto que la Comisión Técnica reiteró que el fallo ya está dictaminado por tanto el elenco de la Villa Imperial tiene siete puntos, en fin.

La quinta ubicación es para Oriente Petrolero con 9, más abajo está Universitario con 8 y Guabirá con 6. En tanto que la Serie “B” está liderada por The Strongest con 16, el segundo puesto es para Blooming con 11 (el panorama es complicado para el celeste cruceño, pues la Fifa instruyó la quita de tres puntos por la deuda que tenían con el jugador Ignacio Ithurralde, la dirigencia anunció que apelarán), escoltado por San José, Nacional Potosí y Sport Boys los tres acumularon a 10 puntos. La sexta ubicación es para Royal Pari con 8 y Aurora con 6.

Con esas posiciones se juega la novena fecha del torneo local que arranca el sábado desde las 15:00 en el estadio Capitán José Angulo, de Sacaba (Cochabamba), se enfrentarán los equipos de Aurora y Royal Pari, el director técnico del equipo dueño de casa, Miguel Ángel Zazhú anticipó que de registrarse un resultado en contra analizará la posibilidad de dar un paso al costado, pues no estaría cumpliendo con los compromisos.

En tanto que desde las 19:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz medirán fuerzas los elencos de Destroyers y Wilstermann, este choque tiene un tinte muy especial, pues una vez más estarán frente los hermanos José y Álvaro Peña, quienes dirigen ambos equipos y con buena nota, pues poco a poco se fue mostrando el trabajo profesional que realizan.

La fecha continúa el domingo, en Montero en el estadio Gilberto Parada (después de varias fechas de locales), el elenco de Guabirá jugará contra un golpeado Oriente Petrolero desde las 15:00, para los refineros es una prueba más, pues los hinchas no olvidaron lo que pasó el pasado martes también en Santa Cruz cuando empataron 4 a 4 contra Destroyers, esa noche Néstor Clausen abandonó el campo de juego sin dar mayor explicación, lo que molesto a la parcialidad.

Mientras que en la Villa Imperial desde las 15:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte jugarán los elencos de Nacional Potosí con Real Potosí, para los dos equipos existe la necesidad de acumular unidades y subir espacios en sus grupos, además los lilas quieren dejar el rótulo del equipo más goleado del torneo, pues recibió 27 tantos en su contra y anotó 11.

Otro partido de campanillas será el que enfrenten los elencos de Bolívar y Universitario, el cotejo se jugará en el estadio Hernando Siles desde las 16:00, los celestes enfrentarán este encuentro después de un duro empate que sufrieron el pasado miércoles contra Colo Colo, de Chile (1-1), el resultado dejó con la capa caída a los jugadores y se dice que podría haber cambio de entrenador, pero son trascendidos.

Pero el choque de celestes y estudiantiles no es el único que será no apto para cardiacos, pues en Oruro desde las 17:15 en el estadio Jesús Bermúdez, volverán a jugar San José con The Strongest, el local está convencido que al Tigre hay que jugarle concentrado y con todo, ese encuentro seguramente será a estadio lleno por todo lo que marcaron ambos equipos en su historial.

La fecha de completa, en la ciudad de Santa Cruz en el estadio Ramón Aguilera Costas, el elenco de Blooming jugará contra Sport Boys desde las 20:00, los dos equipos se enfrentarán después de haber sumado en condición de visitantes.

LA PAZ/APG

PAA