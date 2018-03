Bolívar gana a Universitario y se acerca a Wilstermann

Con algunas falencias que al final no pudo ser aprovechada por los visitantes, este domingo en el estadio Hernando Siles, de La Paz el plantel de Bolívar le ganó a Universitario por 2 a 0, la victoria permite al celeste sumar 17 puntos en el Campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano (Grupo A).

En más de una ocasión desde las tribunas se escuchó “fuera Vinícius (Eutrópio)”, pues los hinchas no están de acuerdo con la propuesta futbolística del técnico celeste, pero la dirigencia del club “por el momento” no da brazo a torcer, el entrenador está firme en su puesto y listo para el próximo reto, el siguiente fin de semana no se jugará la décima fecha debido a que la Verde tiene previsto dos encuentros de preparación (contra Curazao el 23 y el 26 de visitante).

Con la victoria los celestes sumaron 17 puntos, está a tres puntos para alcanzar a Wilstermann que lidera el Grupo “A” con 20 unidades, la pelea entre ambos equipos será sin tregua, pero también es verdad que a la fecha el entrenador brasileño no encuentra la fórmula para mostrar a un celeste contundente, además también es cierto que no aparecen las individualidades, de igual manera las lesiones tienen su cuota aparte en el elenco.

El partido se jugó en medio de una persiste lluvia, para los dos equipos eso fue un punto en contra, pero supieron sacar a flote el compromiso que al final permitió la suma de puntos a los celestes cuyos jugadores salieron felices por el resultado, pero saben que falta mucho trabajo por realizar, no menos cierto es que también en la mira está el siguiente encuentro de la Copa Libertadores (el 05 de abril jugará contra Atlético Nacional).

La primera etapa del compromiso finalizó sin vencedores ni vencidos, el 0 a 0 fue el reflejo de la propuesta futbolística de ambos equipos, los ataques fueron intermitentes, los dos equipos no mostraron mucho en el campo de juego, las jugadas de peligro fueron intermitentes y los dedos de las manos sobraban para contabilizar los remates al arco en ambos casos.

Las falencias en el plantel fueron más en los celestes, una vez más no se encontraron las sociedades, el equipo no está en las mejores condiciones, eso dejaron en evidencia, esos errores no pudieron ser aprovechados los por visitantes, quienes dieron pelea ante las individualidades.

Los goles fueron marcados en el segundo tiempo, el primero llegó mediante Marcos Riquelme de cabeza en el minuto 56, la llegada al sector de la “U” fue rápida el jugador Juan Carlos Arce realiza un pase perfecto al área de peligro donde estaba el autor de la conquista quien se eleva y de cabeza convierte ante la algarabía de los hinchas.

A los 71 minutos, Diego Bejarano anota un golazo, el jugador pelea por la pelota se da la media vuelta y con un derechazo soberbio envía la pelota al ángulo superior derecho del arco custodiado por Iván Bruna, quien queda parado ante el inesperado remate, el jugador celebró con todo la conquista que sería el segundo y definitivo del juego. En el minuto 81 el autor del segundo tanto es expulsado por doble amarilla.

LA PAZ/APG