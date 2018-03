La Policía y la Alcaldía decomisan 2.178 botellas de bebidas alcohólicas

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Crimen (FELCC), Johnny Aguilera, informó el lunes que tras un operativo policial conjuntamente con la intendencia de la Alcaldía de La Paz, se logró decomisar 2.178 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas en 13 locales comerciales que se dedican a la venta de estas sustancias nocivas.

“Se han intervenido 13 locales comerciales varias de las cuales no contaban con autorización y en otras, bebidas que en definitiva son adulteradas (…) hemos logrado en esta operación obtener 452 unidades de cerveza en tanto que en otras bebidas alcohólicas tenemos 1.726 haciendo un total de 2.178 licores incautados por la policía boliviana”, indicó Aguilera.

El jefe policial señaló que estas bebidas no siguen el procedimiento correspondiente ya que en la mayoría de los casos, estas cuentan con altas cantidades de metanol lo que no es permitido, generalmente estas sustancias entran de contrabando y no cuentan con registro sanitario del Senasag poniendo en riesgo la salud de las personas que lo consumen.

Aguilera informó que la Policía realizará un informe al Ministerio Público estableciendo la presunta responsabilidad de algunas personas que serán investigadas por vender estas sustancias nocivas con altas cantidades de metanol.

LA PAZ/Fides

PAA/APC