Héctor Arce afirma que la resolución de la Comisión de Venecia no es vinculante

El ministro de Justicia, Héctor Arce, reaccionó este martes al informe preliminar que elevó la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, en la que se muestra en contra de la reelección indefinida y señala que “la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido”.

“La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir”, señaló el Ministro.

Mediante su cuenta de Twitter, Arce aseguró que la Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ni de las Naciones Unidas ni de la Comisión Europea y, por lo tanto, sus dichos no generan ningún efecto jurídico vinculante para nadie.

El Consejo de Europa prepararó el informe a solicitud de la Organización de los Estados Americanos “en el contexto de una mala práctica observada recientemente (en América Latina) de modificación de los términos presidenciales mediante una decisión de los tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma”.

Se basa en una encuesta comparativa de países de Europa, África, Asia y América, así como en trabajos anteriores de la Comisión de Venecia en los que ha expresado su enfoque crítico hacia disposiciones constitucionales que permiten más de una reelección de la cabeza de estado en sistemas presidenciales y semipresidenciales.

LEE: La Comisión de Venecia recomienda limitar los mandatos presidenciales

El informe en cuestión fue aprobado el 17 de marzo en la sesión plenaria de la Comisión que prometió publicar su texto íntegro el 20 de marzo.

LA PAZ/Con datos de Twitter

paa