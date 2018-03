Tribunal levanta el desarraigo temporal de Carlos Chávez y dispone su retorno

La presidente del Tribunal de Sentencia Tercero de Sucre, Beth Vásquez, informó este martes que se rechazó la ampliación de la suspensión de desarraigo temporal del imputado Carlos Chávez, expresidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF) y se instruyó su retorno a Bolivia.

Indicó que tras la revisión del informe del médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se estableció que el expresidente de la FBF, Carlos Chávez, puede recibir en Bolivia el mismo tratamiento médico que actualmente recibe en Brasil. El informe además señala que su retorno al país no implica riesgo para su salud.

“En base a la documentación médica que ha sido presentado por el señor Chávez que además ha sido traducido del portugués al español, por el seños Chávez, el médico forense nos ha certificado que el tratamiento que el mismo debe realizarse también puede hacerlo en Bolivia y que en segundo lugar que el traslado de él mismo, desde Brasil a Bolivia, no implica ningún riesgo para su vida, en atención a que él mismo tiene una evolución favorable a su salud”, sostuvo.

La Juez ratificó que el 28 de marzo se resolverá en audiencia el pedio de que Carlos Chávez, debido a su estado de salud, sea a apartado del proceso por los presuntos manejos irregulares de recursos económicos en la FBF.

“Si no se presenta la Ley establece mecanismos para poder llevar a cabo la presente audiencia porque no podemos perjudicarnos, hay varios coimputados también, entonces, si tomamos en cuenta que la primera audiencia de juicio en este caso fue en enero no podemos esperar indefinidamente, entonces tenemos que resolver la situación del señor Chávez”, aseveró.

