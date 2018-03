Una vendera de empanadas detiene a una asalatante de una libre cambista

Una vendedora de empanadas tucumanas en la ciudad de Cochabamba consiguió atrapara a una ladrona que intento asaltar a una libre cambista la mañana de este martes en concurrida calle San Martín.

Según el relato de la víctima, una mujer de cerca a los 65 años, “estaba a punto de sentarme en mi silla, cuando una persona me agarra del cuello y me pone un cuchillo, pensé que era una broma de mis compañeros, pero la mujer asaltante me dijo ‘calladita, anda caminando’ y como un reflejo le di un codazo y la persona en mi espalada soltó un cuchillo y se fue caminado y después corrió”.

La “librecambista” gripo por auxilio e intento correr detrás de la malhechora y ahí se dio cuenta que tenía un corte en su cuello y le comenzaba a sangrar.

Sus compañeros comenzaron llamar a la Policía y buscar una persona para que atienda la herida de la víctima, mientras la delincuente se alejaba corriendo del lugar.

“Todo el mundo se hacía al quite de la señora que comenzó a correr, como nadie se animaba a perseguirla, me lance detrás de ella y la agarre hasta que llegó la Policía y se la llevó. Sé que lo que hice es peligroso, pero debemos comenzar a defendernos y no permitir la vuelta de estos delincuentes”, contó la vendedora de tucumanas al momento de entregar a los uniformados a la ladrona.

COCHABAMBA/Fides

PAA/EC