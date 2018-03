Antofagasta realiza un “banderazo”

La alcaldesa de la ciudad de Antofagasta, Karen Rojo, encabezó hoy un banderazo por las céntricas calles de la ciudad, conocida también como la Perla del Norte, en Chile.

Posteriormente, Rojo se dirigió al cementerio de la ciudad para rendir honores a los soldados caídos en la Guerra del Pacífico contra Bolivia.

“Obviamente que las declaraciones de Evo Morales no las compartimos y han sido bastante duras porque como lo dije el día de ayer no solo intenta recuperar la soberanía marítima, si no, que él quiere recuperar este territorio que nos pertenece que es la comuna de Antofagasta y nadie lo puede aceptar”, sentenció Rojo.

“La población mostró unidad frente a la demanda marítima de Bolivia contra Chile” declaró Karen Rojo y aseguró que el objetivo de la movilización ciudadana fue “ratificar el amor, el cariño, y el sentimiento patriótico que tenemos hacia Chile”.

El banderazo chileno se produjo en el momento en el que los abogados defensores de la causa chilena realizan los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia.

ANTOFAGASTA, CHILE/ Fides y diarios

