Evo asegura que Chile mostró contradicciones y eludió referirse al origen del problema

El presidente Evo Morales aseguró este jueves, tras el primer día de alegatos de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que los abogados del vecino país mostraron contradicciones y además eludieron referirse al origen del problema que es la invasión de Antofagasta de 1879.

“Chile ha eludido referirse al origen del problema y el origen del problema es la invasión a Antofagasta de 1879, si no había invasión no había ningún tema pendiente con Chile, si no había invasión de Chile, de 1879, no había esa demanda”, dijo en conferencia de prensa.

El jefe de Estado explicó que el equipo chileno hizo referencia al tratado de 1904 y señaló que el vecino país lo cumple a la perfección que “es un puente, no un muro”. Sin embargo Morales afirmó que dicho tratado “no ha garantizado el libre tránsito de personas ni de mercancías”, pues ha sido “un permanente freno a nuestro desarrollo económico y un mecanismo de violación de derechos humanos”.

El tratado no garantiza paz, menos amistad”, indicó.

Además indicó que los argumentos chilenos contenían contradicción. Identificó como la primera contradicción, la calificación que le dieron a los documentos mediante los cuales las autoridades chilenas ofrecieron una solución a la demanda marítima “como charlas de vecinos, como charlas de amigos”. “Nos preguntamos, acaso un documento escrito, firmado por altas autoridades de un país, ofreciendo a otro país soberanía territorial, puede ser considerado una charla de vecinos, no”, sostuvo.

El Mandatario dijo que la segunda contradicción fue que “Chile insistió en su alegato que el tratado de 1904 resolvió todos los temas territoriales con Bolivia, sin embargo también reconocieron que sus notas de 1920 y 1950 ofrecen a Bolivia una salida soberana al océano independientemente del tratado de 1904”.

La tercera contradicción es que el “el primer abogado que tomó la palabra esta mañana dijo que no es válido la acumulación de compromisos de Chile, que Bolivia mencionó en sus alegatos y el otro abogado de Chile que cerró su primer alegato dice que Chile fue coherente con sus propuestas de antes, o sea que la acumulación si vale”.

En criterio de Morales, la exposición de abogados chilenos nos fortalece ya que “alimenta todos nuestros argumentos” y que ningún abogado, ni el Agente chileno logro demoler todas las prueba que han presentado los abogados bolivianos.ç

LA PAZ/Fides

GMR